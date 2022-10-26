СК РФ завершил расследование посмертного дела Максима «Тесака» Марцинкевича

СК РФ завершил расследование посмертного уголовного дела Максима «Тесака» Марцинкевича и его соучастников.

26 октября пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале сообщила о завершении уголовного дела в отношении Максима «Тесака» Марцинкевича и шести его соучастников по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти).

Отмечается, что следствие смогло собрать всю необходимую для передачи дела в суд доказательную базу касательно пяти убийств, предположительно, совершённых «Тесаком» и его соучастниками в период с 2003 по 2007 год.