Греков рассказал, как Пугачёва стала матерью близнецов Лизы И Гарри

Врач-репродуктолог Евгений Греков рассказал, как исполнительница Алла Пугачевой стала матерью Лизы и Гарри.

Врач-репродуктолог Евгений Греков утверждает, что Алла Пугачёва с высокой долей вероятности является биологической матерью своих младших наследников.

Специалист утверждает, что в 1990 году в Швейцарии уже были технологии, позволяющие надолго сохранить биоматериал, чтобы впоследствии стать родителями.

Греков утверждает, что в 1995 году певица прошла процедуру заморозки яйцеклеток в одной из Швейцарских клиник.