Греков рассказал, как Пугачёва стала матерью близнецов Лизы И Гарри
2022-10-26 16:53
Врач-репродуктолог Евгений Греков рассказал, как исполнительница Алла Пугачевой стала матерью Лизы и Гарри.
Врач-репродуктолог Евгений Греков утверждает, что Алла Пугачёва с высокой долей вероятности является биологической матерью своих младших наследников.
Специалист утверждает, что в 1990 году в Швейцарии уже были технологии, позволяющие надолго сохранить биоматериал, чтобы впоследствии стать родителями.
Греков утверждает, что в 1995 году певица прошла процедуру заморозки яйцеклеток в одной из Швейцарских клиник.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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