Мария Шукшина выиграла суд за две элитные квартиры в самом центре Москвы

У актрисы много лет не получалось стать полноправной хозяйкой недвижимости в элитном комплексе, суд наконец удовлетворил ее требования.

Четырех- и однокомнатную квартиры и машиноместо в жилкомплексе бизнес-класса Тверского района Москвы Мария Шукшина приобрела около двадцати лет назад, сообщает СтарХит.

Дом строился на деньги пайщиков, одним из них и стала актриса. Но сдали дом намного позже обещанного срока - в 2014 году. Хотя и это еще не вся проблема - звезде не дали документы на регистрацию прав собственности на недвижимость.

Устав от многолетних бесполезных переговоров с застройщиком, Мария написала заявление в суд. Сегодня состоялось финальное, третье по счету, заседание по этому вопросу. И требования актрисы наконец были полностью удовлетворены.

После вступления решения в законную силу Марии Шукшиной должны передать все необходимые бумаги. Так что у артистки, наконец, появится шанс отметить новоселье.

Как напоминает издание, инвестор строительства ЖК - Союз кинематографистов России. У дома, построенного в стиле арт-деко, прекрасное месторасположение, развитая инфраструктура - с парками, школами, лучшими ресторанами шаговой доступности.

Сегодня цена квадратов Шукшиной составляет 100 миллионов рублей. Четырехкомнатные квартиры, аналогичную той, что у Марии, здесь продают за 80 миллионов.

Ходят в суды и сестры звезды. Ольга и Екатерина Шукшины сегодня борются с театром Надежды Бабкиной «Русская песня». Там несколько лет идет спектакль по книге Василия Шукшина «Калина красная», но лицензия на произведение у учреждения закончилась, потому женщины требуют около полумиллиона рублей.