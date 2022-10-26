Washington Post: в Европе отношение к украинским беженцам ухудшилось до враждебности

Обозреватели Washington Post заявили, что отношение к украинским беженцам ухудшилось вплоть до враждебности в ряде европейских стран.

26 октября американская газета The Washington Post рассказал, что в последнее время отношение жителей ряда европейских стран к украинским беженцам значительно ухудшилось.

В качестве примера обозреватели WP указали на невыполненные обещания Европейского союза касательно работы, жилья и образования для граждан Украины, в частности, «многие арендодатели начали относиться к ним с неприязнью» и отказывают даже платёжеспособным украинцам в съёме домов.

Также, согласно социологическим опросам, проведенным компанией Kantar Puclic, лишь треть украинских беженцев смогли устроиться на работу странах-участницах ЕС.

Помимо прочего многие украинцы жалуются на трудности с зачислением детей в школы, а также отмечают, что их детей часто выгоняют с детских площадок, потому что они говорят по-украински.