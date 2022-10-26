Польские и американские военные проводят учения рядом с границей Беларуси
2022-10-26 17:12
Бронекавалерийская дивизия Войска Польского и пехотная дивизия США проводят учения с боевой стрельбой рядом с белорусской границей.
Об этом сообщает общенациональное телевидение на своем сайте.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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