Польские и американские военные проводят учения рядом с границей Беларуси

2022-10-26 17:12

Бронекавалерийская дивизия Войска Польского и пехотная дивизия США проводят учения с боевой стрельбой рядом с белорусской границей.

Об этом сообщает общенациональное телевидение на своем сайте.

Опубликовано: Денис Карвацкий