Стив-О рассказывает о съемках фильма "Jackass: The Movie"

20 лет назад Джонни Ноксвилл и остальные "Придурки" устроили дебют на большом экране, выпустив свой первый полнометражный фильм. Фильм "Jackass: The Movie" вышел на экраны 25 октября 2002 года.

Фильм начался с того, что весь актерский состав сериала MTV мчится вниз по крутому склону на огромной тележке, а вокруг них взрываются дымовые шашки.

Это был единственный раз, когда мы почувствовали, что точно снимаем кино.

Сказал звезда Jackass Стивен "Стив-О" Гловер.

На самом деле, вступительная сцена была последней, которую они сняли для фильма.

Все остальные трюки, включая "Аллигатор на канате" и "Снутеры Васаби", были сняты спонтанно, как в телешоу.

Запуск гигантской тележки курировал сценарист/режиссер Спайк Джонзе, который долгое время был творческой силой за кулисами "Jackass".

Стиву-О наотрез отказался выполнять один из трюков. Это был трюк "Toy Car Up the Butt", который должен был сделать именно то, что подразумевает название. Это первый случай, когда он отказался от трюка.

Когда Стив-О вышел из игры, Райан Данн заступил на его место и засунул игрушечную машинку в презервативе в свою прямую кишку, после чего отправился к врачу за рентгеновским снимком.

Стив-О планировал отдать дань уважения Данну в "Jackass Forever", долгожданном четвертом фильме "Jackass".

Но в конечном итоге его переубедили остальные члены банды Jackass.