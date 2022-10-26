В России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным
2022-10-26 17:27
Адвокат Павел Чиков заявил, что в России возбуждено первое уголовное дело по факту самовольного оставления части мобилизованным.
26 октября российский адвокат Павел Чиков в личном Telegram-канале сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мобилизованного жителя Якутии, который самовольно оставил войсковую часть в Бурятии, где проходил учебную подготовку для участия в СВО РФ на Украине.
Чиков утверждает, что обвиняемый заявил командиру о том, что «ни в какую Украину не поедет, не будет стрелять ни в каких украинцев», после чего сбежал из части через дыру в заборе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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