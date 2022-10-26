В Турции против президента Союза врачей возбудили уголовное дело, ее арестовали

Турецкий врач, призывавший к независимому расследованию возможного применения химического оружия против курдских повстанцев (РПК) на севере Ирака, был арестован в среду, на следующий день после ареста одиннадцати журналистов из прокурдских СМИ.

«Президент Союза врачей Турции (...) был арестован 26.10.2022 по обвинению в пропаганде террористической организации», — указала генпрокуратура Анкары.

Обвинения в применении химического оружия были предъявлены прокурдскими СМИ и членами турецкой оппозиции на прошлой неделе.

Курдские боевики опубликовали список из 17 имен, сопровождаемый фотографиями «мучеников», представленных как убитых отравляющим газом.

Президент Союза врачей Турции (TTB) Себнем Корур Финчанчи, со своей стороны, заявила, что «просмотрела и изучила изображения в социальных сетях предполагаемых жертв отравляющих газов».

Врач призвала к независимому расследованию для установления ответственности лиц, применяющих этот вид оружия. Прокуратура Анкары немедленно объявила о начале расследования против него.