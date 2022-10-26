Зрители возмутились роскошью дома Инны Чуриковой, заявив, что так жить «стыдно»
Супруги обратились в шоу с просьбой помочь благоустроить дачную веранду и ландшафт, при этом хозяйка уточнила, что особняк построен еще в 19 веке.
Зрителей передачи «Идеальный ремонт», в котором участвовали актриса Инна Чурикова и ее муж, режиссер Глеб Панфилов, возмутил роскошный особняк звездной пары, сообщает Рамблер.
Супруги обратились в шоу с просьбой помочь им благоустроить дачную веранду и ландшафт вокруг загородного дома.
Сама Чурикова назвала особняк дворянской усадьбой 19-го века постройки.
Дизайнеры и рабочие выполнили просьбу, и даже создали специальную систему освещения. В результате ремонта были сохранены общая атмосфера и убранство здания.
Россиян передача разозлила. Многие из телезрителей заявили, что Чуриковой не надо было выставлять особняк на всеобщее обозрение. Среди комментариев есть утверждения, что "стыдно так жить".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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