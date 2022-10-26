Медведева посмеялась над Милохиным из-за его ухода из шоу Ледниковый период

Партнёрша Дани Милохина по шоу "Ледниковый период", фигуристка Евгения Медведева подколола блогера, опубликовав в Телеграме свой снимок с надписью на худи "Усталость - это иллюзия".

Фигуристка Евгения Медведева оценила уход Дани Милохина из шоу "Ледниковый период". Она подколола бывшего партнера за "некрасивый поступок".

Милохин объявил, что покидает проект из-за усталости.

После заявления тиктокера Медведева разместила опубликовала в Телеграм-канале новый снимок. На фото фигуристка улыбается в черном худи с надписью: "Усталость - это иллюзия".