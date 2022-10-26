Медведева посмеялась над Милохиным из-за его ухода из шоу Ледниковый период
2022-10-26 17:39
Партнёрша Дани Милохина по шоу "Ледниковый период", фигуристка Евгения Медведева подколола блогера, опубликовав в Телеграме свой снимок с надписью на худи "Усталость - это иллюзия".
Фигуристка Евгения Медведева оценила уход Дани Милохина из шоу "Ледниковый период". Она подколола бывшего партнера за "некрасивый поступок".
Милохин объявил, что покидает проект из-за усталости.
После заявления тиктокера Медведева разместила опубликовала в Телеграм-канале новый снимок. На фото фигуристка улыбается в черном худи с надписью: "Усталость - это иллюзия".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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