BBC разобралось в слухах о вводе российских войск в Беларусь с бывшим комбригом ДШБ Сахащиком

Бывший комбриг 38-й ДШБ Валерий Сахащик назвал объединенную группировку войск Союзного государства серьезной силой, сообщает ВВС в среду, 26 октября.

Валерий Сахащик перешел на сторону белорусской оппозиции и сейчас выполняет функции министра обороны в теневом правительстве Тихановской.

Но тем не менее, как бывший кадровый военный и лучший офицер ВДВ не только Беларуси, но и России он попытался разобраться имеет ли объединенная группировка Союзного государства реальную возможность повлиять на ход войны на Украине.

«Лукашенко сделает все возможное, чтобы не вводить свои войска в бой, ограничить их вспомогательной ролью, но угроза, безусловно, есть», - отмечает Сахащик перспективу участия ВС Беларуси в войне.

Сахащик также не исключает, что в Беларуси российские военные будут проходить обучение.

«Им (ВС России) нужно много инструкторов, и у России с этим проблемы, поскольку они потеряли много людей», - отметил он.

Украинские военные предполагают, что новые совместные силы могут попытаться отрезать пути снабжения с Запада, что даст российским войскам больше шансов на поле боя.

«Если бы они мобилизовались до военного уровня, это была бы серьезная ударная сила, которая была бы неприятна для Украины. Им пришлось бы перебрасывать значительные силы на север, они понесли бы значительные потери», — говорит г-н Сахащик, - «Они усложнили бы задачу, замедлили бы достижение победы».

Напомним, что в Беларусь прибывают подразделения ВС России, ожидается, что их доля в группировке составит от 9 до 15 тысяч военных. Столько же поставит в строй и белорусская сторона.