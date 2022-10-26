Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»
2022-10-26 17:55
Сбежавшая из России через Беларусь в Литву журналистка Ксения Собчакстала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха».
26 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник, заявило, что российская журналистка Ксения Собчак является подозреваемой по делу о вымогательстве у сотрудника госкорпорации «Ростех», за что ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что ТАСС обратился за комментарием лично к Собчак, которая сегодня покинула территорию России через Беларусь, она не стала комментировать данную информацию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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