Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»

Сбежавшая из России через Беларусь в Литву журналистка Ксения Собчакстала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха».

26 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на осведомлённый источник, заявило, что российская журналистка Ксения Собчак является подозреваемой по делу о вымогательстве у сотрудника госкорпорации «Ростех», за что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что ТАСС обратился за комментарием лично к Собчак, которая сегодня покинула территорию России через Беларусь, она не стала комментировать данную информацию.