В Испании мужчина с нарушенной психикой застрелил соседа фермера и полицейского

Местные власти заявили, что мужчина, очевидно страдающий от психологических проблем, убил фермера и полицейского в среду (26 октября), а затем был застрелен правоохранительными органами на юге Испании.

«50-летний мужчина, у которого явно были психологические проблемы, укрылся в своем доме, взял винтовку с оптическим прицелом и начал стрелять», — сообщил прессе советник из Аргамасилья-де-Калатрава, деревни, расположенной в Кастилии, где происходили события.

Сумасшедший убил соседнего фермера и полицейского, после чего был застрелен в ходе спецоперации.

По данным СМИ, этот мужчина перед началом стрельбы поссорился со своим 81-летним отцом, который также получил ранения.

«Помимо отца стрелка, пострадали 49-летний гражданский гвардеец и третий мужчина, который был сотрудником местной полиции», - сказал представитель экстренных служб.

Насильственные преступления и перестрелки в Испании довольно редки. По данным Министерства внутренних дел, в 2021 году в этой стране с населением около 47 миллионов человек было совершено 290 убийств, что на 12,4% меньше, чем в 2020 году.