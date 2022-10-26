Ford уходит с российского рынка легковых автомобилей

Ford продал долю в совместном предприятии «Соллерс» и ушел с российского рынка.

26 октября РИА Новости сообщили, что американский автоконцерн Ford Motor покинул рынок Российской Федерации путем продажи своей доли в совместном предприятии "Соллерс".

Из пресс- релиза компании следует, что она завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford, также уточняет, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости, а компания оставляет за собой возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится.

Уточняется, что "Соллерс Авто" это- российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu, компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие автомобили УАЗ.