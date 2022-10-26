ТАСС: Ксении Собчак грозит до 15 лет лишения свободы по делу о вымогательстве
2022-10-26 18:04
Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в особо крупном размере, за что ей грозит до 15 лет колонии.
26 октября новостное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.
Отмечается, что журналистке и экс-кандидату в президенты Российской Федерации Собчак грозит до 15 лет лишения свободы.
Потерпевшим по данному делу проходит неназванное должностное лицо государственной корпорации «Ростех».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Погранкомитет Беларуси не комментирует выезд журналистки Ксении Собчак в Литву
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО
Огородники рассказали, как выращивать огурцы круглый год
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность