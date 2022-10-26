Роман Абрамович решил жить в древнем Стамбуле

После участия в переговорах России и Украины в Турции бизнесмен Роман Абрамович укрылся от санкций в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

Как известно активы и недвижимость Абрамовича в Лондоне были арестованы, и он с трудом смог продать Челси. После этого он решил обосноваться в Турции.

СМИ сообщают, что некоторое время Аьрамович находился на борту своей яхты в Эгейском море, а затем его можно было повстречать гуляющим на набережной в районе Румелихисар.

Сейчас Абрамович ищет вариант покупки недвижимости в живописной местности у пролива Босфор, а также поговаривают, что ищет новый футбольный клуб для инвестиций.