Роман Абрамович решил жить в древнем Стамбуле
2022-10-26 18:10
После участия в переговорах России и Украины в Турции бизнесмен Роман Абрамович укрылся от санкций в Стамбуле, сообщают местные СМИ.
Как известно активы и недвижимость Абрамовича в Лондоне были арестованы, и он с трудом смог продать Челси. После этого он решил обосноваться в Турции.
СМИ сообщают, что некоторое время Аьрамович находился на борту своей яхты в Эгейском море, а затем его можно было повстречать гуляющим на набережной в районе Румелихисар.
Сейчас Абрамович ищет вариант покупки недвижимости в живописной местности у пролива Босфор, а также поговаривают, что ищет новый футбольный клуб для инвестиций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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