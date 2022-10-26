Эксперты рассказали, какая пищевая ценность у батата и чем он полезен
Независимо от того, добавляете ли вы батат в изысканное праздничное блюдо или просто кладете его в духовку, чтобы быстро приготовить ужин после работы, вы получаете овощ с важнейшими для здоровья суперсилами.
1 батат среднего размера:
Калории: 112 ккал
Жиры: 0 г
Насыщенные жиры: 0 г
Углеводы: 26 г
Пищевые волокна: 4 г
Сахар: 5 г
Белки: 2 г
Калий: 438 мг (12% суточной нормы)
Магний: 32 мг (8% суточной нормы)
Кальций: 39 мг (3% суточной нормы)
Железо: 0,8 мг (3% суточной нормы)
Витамин С: 3 мг (5% суточной нормы)
Витамин В6: 0,3 мг (15% суточной нормы)
Витамин А: 18 443 МЕ (386% суточной нормы)
Помогает сохранить зрение:
Витамин А, который содержится в батате, помогает поддерживать зрение и здоровье глаз. Кроме того, исследования показывают, что большее потребление витамина А и бета-каротина может уменьшить риск развития катаракты.
Поддерживает иммунитет:
Витамин А также играет важную роль и в других функциях организма, включая клеточную связь, рост и разделение. Недавнее исследование показывает, что он играет решающую роль и в повышении иммунитета.
Может помочь снизить кровяное давление и риск инсульта:
Батат содержит как калий, так и магний, оба из которых участвуют в поддержании кровяного давления. Исследования показывают, что диеты, богатые калием, могут помочь обеспечить здоровое сердце, снижая кровяное давление и даже защищая от инсульта.
Может снизить уровень «плохого» холестерина:
Полезная растительная клетчатка в этом овоще может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности (он же «плохой» холестерин), а также риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа.
Способствует долголетию:
Батат и мякоть апельсина считаются одними из лучших источников бета-каротина, антиоксиданта, который является провитамином витамина А. Антиоксиданты, такие как бета-каротин, как известно, помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами.
Опубликовано: Ангелина Крент
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