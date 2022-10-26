Эксперты рассказали, какая пищевая ценность у батата и чем он полезен

Независимо от того, добавляете ли вы батат в изысканное праздничное блюдо или просто кладете его в духовку, чтобы быстро приготовить ужин после работы, вы получаете овощ с важнейшими для здоровья суперсилами.

1 батат среднего размера:

Калории: 112 ккал

Жиры: 0 г

Насыщенные жиры: 0 г

Углеводы: 26 г

Пищевые волокна: 4 г

Сахар: 5 г

Белки: 2 г

Калий: 438 мг (12% суточной нормы)

Магний: 32 мг (8% суточной нормы)

Кальций: 39 мг (3% суточной нормы)

Железо: 0,8 мг (3% суточной нормы)

Витамин С: 3 мг (5% суточной нормы)

Витамин В6: 0,3 мг (15% суточной нормы)

Витамин А: 18 443 МЕ (386% суточной нормы)

Помогает сохранить зрение:

Витамин А, который содержится в батате, помогает поддерживать зрение и здоровье глаз. Кроме того, исследования показывают, что большее потребление витамина А и бета-каротина может уменьшить риск развития катаракты.

Поддерживает иммунитет:

Витамин А также играет важную роль и в других функциях организма, включая клеточную связь, рост и разделение. Недавнее исследование показывает, что он играет решающую роль и в повышении иммунитета.

Может помочь снизить кровяное давление и риск инсульта:

Батат содержит как калий, так и магний, оба из которых участвуют в поддержании кровяного давления. Исследования показывают, что диеты, богатые калием, могут помочь обеспечить здоровое сердце, снижая кровяное давление и даже защищая от инсульта.

Может снизить уровень «плохого» холестерина:

Полезная растительная клетчатка в этом овоще может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности (он же «плохой» холестерин), а также риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа.

Способствует долголетию:

Батат и мякоть апельсина считаются одними из лучших источников бета-каротина, антиоксиданта, который является провитамином витамина А. Антиоксиданты, такие как бета-каротин, как известно, помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами.