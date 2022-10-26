Эксперты рассказали, сколько нужно пройти в день, чтобы быть здоровыми

Считается: для того, чтобы держать тело в тонусе, нужно проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Разбираемся, откуда пошло это утверждение, почему так считается.

Сколько это в километрах:

Конечно, все индивидуально. У кого-то длинный шаг, у кого-то короткий. И пройденный километраж будет варьироваться в зависимости от этой длины. Но в среднем, считается, что 10 тысяч шагов — это расстояние около 7-8 километров.

Сколько это по времени, вам проще рассчитать самостоятельно. А мы можем дать только приблизительные расчеты. Медленная ходьба это: 4,2 тысячи — 4,8 тысяч шагов в час. Средняя: 5,4 тысячи — 6,6 шагов в час. И быстрая — более 7,2 тысячи шагов в час.

Насколько это полезно:

Вот что говорит о ходьбе академик российской Академии медико-технических наук и автор 12 книг о здоровье, Павел Евдокименко: «Ходьба очень полезна, лучшее средство против стресса. Всегда говорю пациентам, что надо ходить – это естественно для человека, который по эволюционной природе охотник и собиратель. Чем больше ходишь, тем быстрее идешь на поправку при любых болезнях.

Заболел или повышенное давление — походи, давление снизится. Проблемы с сердцем — ходи. Простатит — тем более ходи. Это ведь еще и отработка определенных гормонов, к примеру, кортизола. Идеально для сохранения здоровья».

10, 5 или 3 тысячи:

Однако не всем подходит такая нагрузка. Павел Евдокименко отмечает: «Когда вы молоды и здоровы, можно начинать с 10 тысяч хоть завтра. Но если у вас убиты колени, это не очень здорово. В этом случае надо начинать постепенно».

С места в карьер не нужно брать офисным работникам, ведущим малоподвижный образ жизни, пожилым, недавно травмированным и ослабленным людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания и диабет 2 типа. Последние исследования показывают, что даже если человек регулярно делает 5 и более тысяч шагов в день, у него уменьшается риск избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

3 тысячи шагов в день, это — образ жизни малоподвижного человека, который ходит в магазины, до остановки общественного транспорта и по дому. Этого, конечно очень мало. Считается, что достаточно всего получасовой прогулки в день, чтобы добрать необходимый минимум (более 5 тысяч шагов).

Как двигаться:

Предупреждаем: придется идти очень быстро. Примерно, как будто вы не в первый раз опаздываете на работу, и именно сегодня — производственное совещание с утра, пустой стул будет сразу заметен.

Тренеры обещают, что даже полчаса очень интенсивной ходьбы способны помочь сбросить несколько килограммов за месяц без спортзала и тренажеров. Только в этом случае идти нужно так, чтобы даже пробивало в пот.

Конечно, такая интенсивность нагрузки полезна не всем. Поэтому варьируйте ее сами. Просто знайте: чем медленнее вы идете, тем большее расстояние придется пройти. И тем дольше вам придется гулять.

Сколько калорий сжигается:

Опять же, все индивидуально. Однако «средние данные по больнице» есть. Взрослый человек тратит на часовую ходьбу примерно 300-400 килокалорий. А любимая всеми «норма» в 10 000 шагов поможет сжечь около 400-600 калорий.