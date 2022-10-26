Ford прекращает производство Fiesta на год раньше запланированного срока

Автопроизводитель Ford прекратит производство малолитражки Fiesta в Кельне на год раньше, чем планировалось ранее.



Производство завершится в июне следующего года, сообщила Ford-Werke GmbH в среду. Изначально предполагалось, что компактный автомобиль сойдет с конвейера в Кельне к 2024 году.

Однако в компании подчеркивают, что этот шаг не повлечет за собой сокращения рабочих мест. Fiesta освобождает место для нового электромобиля, который будет производиться в Кельне с конца 2023 года.

Летом после заводских каникул Ford уже начал обучающую кампанию для сотрудников. Более 3200 сотрудников будут последовательно обучены производству новых электромобилей и использованию высоковольтной технологии.

Всего с 1976 года по всему миру было выпущено более 22 миллионов автомобилей Fiesta. Однако в последнее время показатели продаж значительно снизились. Только весной Ford объявил об инвестиционном пакете на миллиард евро, с помощью которого завод в Кельне должен подготовиться к выпуску электромобилей.