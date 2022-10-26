Путин возглавил учения по отработке массированного ядерного удара

2022-10-26 18:41

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что Владимир Путин командовал учениями армии РФ "Гром-2022".

26 октября армия России провела военные учения "Гром-2022", в рамках которого российская ядерная триада была испытана при командовании Владимира Путина.

По словам Сергея Шойгу, задачей данных учений является отработка возможного ответного ядерного удара массированного характера по потенциальному противнику.

Днём ранее в пресс-службе Пентагона сообщили, что Министерство обороны России заблаговременно уведомило США о проведении данных учений.

Опубликовано: Ткачёв Андрей