Неженский тяжелый труд в СССР, как путь к эмансипации

Многие люди сегодня с нежностью и романтичностью вспоминают «совок». И мороженое-то было по-настоящему сливочное, и детство счастливое, и семьи сытые.

Хватит эксплуатировать домохозяек:

С приходом советской власти женщины были уравнены в правах с мужчинами. До этого женщина выполняла роль матери и домохозяйки, что после Революции стало считаться позорным, постыдным, унизительным.

В 1929 году Л. Сабасович в своем докладе заявил, что нужно раскрепостить женщину от домашнего хозяйства и уравнять ее в правах с мужчиной. Домашние хлопоты, уход за мужем, детьми и домом докладчик назвал «эксплуатацией» и последовало «освобождение», повлекшее за собой… рабский женский труд.

На стройке, на заводе, на селе:

В период индустриализации женщин начали особенно активно привлекать к труду. И далеко не все представительницы слабого пола работали врачами и учителями. Большинство советских женщин шло на заводы, стройки.

Трудилось на селе, выполняя далеко не женскую работу. При этом зарплата у них была в 2-3 раза меньше, чем у мужчин, задействованных на этих же операциях.

Представительницы слабого пола, призванные к трудовой мобилизации, месили цемент вручную, клали кирпич, работали на железной дороге. Мерзли, болели, становились бездетными, но независимыми, уравненными в правах с мужчинами.

А что об эмансипации думали мужчины?

Вопреки расхожему мнению, большинству мужчин не нравились женщины-рабы. Моя тетка работала на стройке крановщицей в 70-е. Профессия года за годом неизменно накладывала отпечаток на ее внешность, характер, образ жизни.

Постоянное нахождение в окружении мужчин не могло не сказаться на ней. Легко вылетало крепкое словцо, появились «мужские замашки», из женственной девушки она превратилась в мужланистую бабу, а еще иногда с мужиками можно было пропустить по рюмке – холодно же на верхушке крана целый день сидеть.

Сегодня женщину вряд ли загонишь на верхушку крана или заставишь класть кирпичи на стройке. Если ехать на северную вахту, то исключительно поваром, а лучше вообще сидеть дома – пусть муж обеспечивает.

Через сто лет после провозглашения «освобождения» и «полного раскрепощения женщины от забот о домашнем хозяйстве», мы снова хотим быть слабыми, женственными, мягкими. Следить за детьми, ждать мужа с работы с готовым вкусным ужином, мыть посуду, наводить лоск в доме… Научены ведь горьким опытом советских женщин-рабов.