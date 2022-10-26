Издание "РИА Новости" утверждает, что украинские учёные завершили техническую подготовку "грязной бомбы".

26 октября газета "РИА Новости" сообщила, что сотрудники украинского предприятия "Южмаш" уже создали "грязную бомбу", смоделировав макер российский ракеты "Искандер", созданной спецслужбами Украины на основе ракеты "Точка-У".

По данным "РИА Новости", ВСУ намереваются начинить ненастоящий "Искандер" радиоактивным материалов, сбив его системами ПВО над Чернобыльской атомной электростанцией.

Информатор агентства утверждает, что украинские СМИ обвинят Россию в пуске ядерной ракеты, позднее показав её обломки западным журналистам.