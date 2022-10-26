Для «грязной бомбы» Киев подготовил муляж ракеты Искандер

Киев изготовил муляж ракеты Искандер для провокации с «грязной бомбой »над зоной ЧАЭС.

26 октября РИА Новости сообщили, что из знакомого с ситуацией источника стало известно, что специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж российской ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами.

Источник сообщает, что муляж ракеты Искандер сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У" и после того, как муляж собьют, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты Искандер, чтобы убедить западную общественность в виновности России.