Опытные хозяйки рассказали, как часто нужно стирать подушки и одеяла

Даже самые суровые человеки и человечицы становятся мягкими, словно зефирка, если речь заходит о гнездышке для сна.

Что делаем с подушками?

На каждой подушке есть бирка с рекомендациями по стирке, но довольно мало кто делает это регулярно. Нам кажется, что если мы вовремя меняем наволочку, то все в порядке. Или же мы думаем, что стирка испортит наполнитель. Или же у нас нет достаточно большой стиральной машины, а до химчистки все никак ноги не дойдут.

Кто в теремке живёт?

В 99,9% случаев чехол на подушках сделан из ткани, что делает их уязвимыми к самым разным животинкам и субстанциям. Даже если мы используем наволочку, в наполнитель могут проникать пылевые клещи, кожное сало и бактерии. Не слишком приятное соседство для наших лиц и волос.

Регулярное воздействие загрязнений может вызвать болезнь или аллергическую реакцию. И даже если таковой не возникает, не слишком приятно осознавать, что мы спим на складе биоматериалов. Хорошая новость: подушки постирать довольно просто!

Как часто нужно стирать подушки?

Подушки рекомендуется стирать дважды в год. Но если на них есть дополнительный защитный чехол, то его стоит бросать в машинку каждый месяц. Но вы можете стирать чаще — это актуально, если у вас жирная кожа лица или головы, либо если вы любите наносить на ночь плотные уходовые средства, например, лосьоны или маски. Разумно постирать подушку после простуды и гриппа.

А если вы пускаете слюни во сне, то стоит периодически подушку обнюхать на предмет запаха плесени. Если кот предпочитает спать на вашей голове, то, безусловно, стирку подушек стоит проводить раз в несколько месяцев.

Все подушки можно стирать? И как их стирать?

Большинство подушек прекрасно стираются, но важно учитывать состав наполнителя. Лучше проверить указания на этикетке, чтобы не испортить подушку — например, наполнитель из пены с эффектом памяти нельзя бросать в машинку, а вот пуховые или синтетические стираются неплохо.

Специалисты рекомендуют класть в барабан по две подушки сразу, чтобы нагрузка была равномерной, но не у всех достаточно большие стиральные машины. Возможно, в этом случае имеет смысл воспользоваться услугами прачечных или химчисток.