США ввели санкции против двух олигархов в Молдове

В среду Соединенные Штаты объявили о санкциях против двух олигархов в Молдове и нескольких других лиц, подозреваемых во вмешательстве во внутренние дела в интересах России и коррупции.

Санкции направлены, в частности, на замораживание возможных активов в Соединенных Штатах Илана Шора, бизнесмена израильского происхождения, который стал политиком в Молдове, стране, которую он бежал в 2019 году.

Шор женат на певице, награжденной президентом России Владимиром Путиным. В 2014 году Шора признали виновным в хищении 1 миллиарда долларов из молдавских банков.

По данным министерства финансов США, он работал с Россией над созданием альянса перед выборами 2021 года, а затем при поддержке Москвы пытался подорвать усилия Молдовы по вступлению в Европейский союз.

Санкции также направлены против другого олигарха Владимира Плахотнюка, который бежал из Молдовы в 2020 году из-за обвинений в коррупции. Ему уже отказали во въезде в США.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил сегодня, что Соединенные Штаты будут продолжать «привлекать к ответственности» тех, кто «стремится подорвать демократические институты и выборы в Молдове».

Министерство финансов также наложило санкции на еще семь человек и 12 организаций, обвиняемых во вмешательстве на стороне России в дела Молдовы.