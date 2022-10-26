Полковник США Макгрегор указал на признак поражения Запада в Украине
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что слова Петреуса о конфликте на Украине говорят о поражении Запада.
26 октября отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что идея экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса о направлении на Украину солдат из стран коллективного Запада доказывает не только истощение киевского режима, но и поражение США в украинском конфликте.
Макгрегор считает, что в случае принятия подобного решения Белым домом, для участия в боевых действиях на Украине будут отправлены объединении польских и румынских войск, так как ни одна западная держава не намерена принимать участие в прямой конфронтации с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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