Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что слова Петреуса о конфликте на Украине говорят о поражении Запада.

26 октября отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что идея экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса о направлении на Украину солдат из стран коллективного Запада доказывает не только истощение киевского режима, но и поражение США в украинском конфликте.

Макгрегор считает, что в случае принятия подобного решения Белым домом, для участия в боевых действиях на Украине будут отправлены объединении польских и румынских войск, так как ни одна западная держава не намерена принимать участие в прямой конфронтации с Россией.