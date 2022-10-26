Эксперты рассказали, как узнать, достаточно ли глубоко вы спите

Лишение сна вредно не только для вашего вождения и мышления. В течение тех 7-9 часов сна, которые вы должны получать, мозг и тело подвергаются различным процессам восстановления.

Сколько глубокого сна вам нужно?

В общем, если вы спите около восьми часов, вы можете ожидать, что весь процесс сна будет проходить по циклу примерно четыре-пять раз за ночь. “Вы получите большую дозу [глубокого] сна в течение первых двух 90-минутных циклов”, - говорит Джеймс Маас, доктор философии, бывший председатель и профессор психологии Корнеллского университета и автор книг Power Sleep, Sleep for Success и Sleep to Win !.

Маас предпочитает называть глубокий сон “крепким сном”, поскольку технически быстрый сон - это более глубокий уровень сна, чем стадия, которая была придумана как “глубокий сон”.

Но как бы он ни назывался, эта стадия и все остальные важны и имеют определенные функции. На стадии 1 вы начинаете задремывать, и движения вашего тела и мозга начинают замедляться;

Стадия 2 - это легкий сон, во время которого вы почувствуете снижение температуры, расслабление мышц и замедление сердечного ритма;

Стадия 3 - это глубокий сон, когда доктор Маас говорит, что вы сталкиваетесь с восстановлением мозга и тела, консолидацией памяти, восстановлением клеток и удалением токсинов из мозга, а также с тем, что, если вы проснетесь, вы почувствуете головокружение и дезориентацию;

Стадия 4 - это быстрый сон (быстрое движение глаз), во время которого у вас обычно бывают действительно яркие сны, а также сон.испытайте паралич в своих мышцах.

Глубокий сон - это то, что заставляет нас чувствовать себя отдохнувшими и восстановленными на следующий день, а не, скажем так, сонными. Подумайте об этом так: “Когда кто-то говорит:"Черт возьми, это был отличный сон прошлой ночью!", Они обычно комментируют количество и качество своего глубокого сна”, - говорит доктор Винтер.

“Я часто говорю, что глубокий сон - это сон, который мы "чувствуем". Так что, если вы просыпаетесь и не чувствуете себя отдохнувшим, скорее всего, вы не получили достаточно этих конкретных ZZZs.

Нет точной цифры того, сколько глубокого сна вам нужно. И вы ничего не можете сделать, чтобы создать для себя более глубокий сон. Однако имейте в виду, что первый трехчасовой период сна - это промежуток времени, за который вы сможете проспать около двух часов глубокого сна.

Кроме того, это время, когда ваш глубокий сон наиболее крепок, говорит доктор Винтер. “Циклы глубокого сна обычно сокращаются с течением ночи”. Циклы сна варьируются от человека к человеку и от ночи к ночи. И на них могут повлиять такие факторы, как лекарства и алкоголь.