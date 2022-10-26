В Совфеде пообещали болезненные последствия резолюции о «террористическом режиме» в России

Российский сенатор Сергей Цеков пообещал Польше болезненные последствия резолюции о «террористическом режиме» в России.

26 октября новостное агентства РИА, ссылаясь на сенатора Совета Федерации России Сергея Цекова, предрекло болезненные последствия принятой Сенатом Польши резолюции о якобы «террористическом режиме» в России.

Цеков утверждает, что Польша понесёт наказание за «лживую аргументацию за принятие такой резолюции», однако по словам российского сенатора, Варшава столкнётся с последствиями «пусть не сейчас, а позже, через год или через несколько лет».