В Госдуме РФ заявили, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении

Член комитета Госдумы РФ Анатолий Выборный заявил, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении альянса на Восток.

26 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на заместителя главы Государственной Думы РФ Анатолия Выборного, рассказало об отношении российской стороны к возможному вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.

Выборный убеждён, что потенциальное размещение военных баз блока НАТО на территории Финляндии должен восприниматься в качестве сигнала о том, что альянс может расширяться на Восток, создавая угрозу национальной безопасности России.