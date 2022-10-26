В Госдуме РФ заявили, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении
2022-10-26 19:51
Член комитета Госдумы РФ Анатолий Выборный заявил, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении альянса на Восток.
26 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на заместителя главы Государственной Думы РФ Анатолия Выборного, рассказало об отношении российской стороны к возможному вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.
Выборный убеждён, что потенциальное размещение военных баз блока НАТО на территории Финляндии должен восприниматься в качестве сигнала о том, что альянс может расширяться на Восток, создавая угрозу национальной безопасности России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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