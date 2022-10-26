Словения обвинила МИД России в использовании фото 2010 года из этой страны, как иллюстрацию по проблеме «грязной бомбы»

По данным правительства Словении, Россия использовала фотографию 2010 года для распространения дезинформации.

Россия использовала фотографию из Словении, сделанную в 2010 году, чтобы поддержать свои утверждения в Твиттере о «грязной бомбе», которую готовит Украина, сообщило AFP в среду правительство Словении.

Фото было использовано «необдуманно и без ведома словенских властей», заявил Драган Барбутовски, советник канцелярии премьер-министра Роберта Голоба.

Ранее правительство Словении выпустило серию твитов на английском языке, в которых утверждалось, что «фотография, использованная МИД России в Твиттере», является «фотографией Словенского агентства по радиоактивным отходам (ARAO)».

В понедельник МИД России разместил в Твиттере следующее сообщение, также на английском языке: «Министерство обороны России: по имеющейся в нашем распоряжении информации, двум украинским организациям поручено создать #bombsale».

Текст был проиллюстрирован фотографиями, изображающими, в частности, атомную электростанцию, хранилище радиоактивных отходов, научно-исследовательские реакторы, а также полиэтиленовые пакеты с отработанным ураном и плутонием.