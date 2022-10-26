Эксперты рассказали об опасности пыли

Бытовая пыль в воздухе – частицы, которые кружат в воздухе и не всегда видны невооруженным глазом. Самыми опасными считаются частицы пыли, проникающие глубоко в дыхательные пути.

Пыль подразделяется на две основные группы: органическую и неорганическую. К первой группе относится животная, растительная и искусственно органическая, ко второй металлическая и минеральная. Так же квалифицируется пыль по размеру частиц:

видимая (10 мкм);

микроскопическая (0,25 - 10 мкм);

ультрамикроскопическая (менее 0,25 мкм).

Чем меньше частица, дольше она держатся в воздухе и тем больше их оседает в легких. Самой опасной считается металлическая пыль хоть она медленно накапливается в организме.

Причин запыленности помещения много. Чаще пыль природного происхождения менее опасна. Но выбросы транспорта, тяжелых промышленных предприятий, например, производящих строительные материалы – причина появления в воздухе различных вредных веществ.

На таких предприятиях находятся станки, другое оборудование, происходит обработка, сборка, шлифование, покраска и т.д. Эти рабочие зоны загрязнены пылью от тех материалов, с которыми там работают и степень загрязнения зависит от дисперсности данного материала.

Пыль наносит существенный вред человеческому организму и какой именно зависит от ее химического состава. Если раздражающий вид пыли не наносит особого вреда, то токсичный вид взаимодействует с межклеточной жидкостью, кровью, растворяется в ней и происходящие в организме химические реакции образуют ядовитые вещества, чем наносят непоправимый вред человеку.

К примеру, постоянно контактируя с древесной пылью можно получить заболевания глаз, кожи, органов дыхания, пневмокониоз, пылевой бронхит, поражение печени и даже онкологическое заболевание.

Поэтому с пылью необходимо бороться. Для этого обратитесь в специализированную компанию которая поможет определить запыленность воздуха не только в производственном помещении, но и в квартире, частном доме, офисе.