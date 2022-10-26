Эксперты рассказали, как избавиться от тёмных кругов под глазами

Как их только не называют: мешки, синяки, отёки... Они появляются по разным причинам — от генетических факторов и гормональных сбоев до банального недосыпа и стресса.

Выпейте стакан чистой воды. А лучше — два:

Одна из причин возникновения мешков и темных кругов — обезвоживание. Организм, спасаясь от «засухи» откладывает воду впрок, в первую очередь — под глазами. Возьмите себе за правило: выпивать 1,5 литра чистой воды в день.

Держите в морозилке кубики льда с мятой или ромашкой:

Оба растения оказывают быстрое противоотечное действие. Главное, не переусердствуйте: не держите лед больше 3 минут, чтобы не «заморозить» нежную кожу вокруг глаз и не повредить сосуды.

Нет ледяных кубиков? Приложите холодные ложки:

Положите несколько ложек в морозилку на пару минут, а затем просто приложите выпуклой частью к проблемной зоне, пока ложки не нагреются.

Замаскировать проблему поможет консилер на пару оттенков светлее вашей кожи:

Для нежной кожи вокруг глаз лучше выбрать средство с кремовой текстурой. Наносить консилер лучше пальцами — легкими похлопывающими движениями, начиная с самого «темного» участка.

Правильно расставьте акценты в макияже:

Подчеркните верхнее веко темной подводкой. Она отвлечет внимание от проблемных зон и «оживит» взгляд. Слизистый контур нижнего века подведите телесным карандашом: это добавит взгляду сияния, а темные круги станут менее заметными.