Президент Гвинеи-Бисау выступил послом мира и передал Зеленскому послание от Путина о готовности к переговорам
2022-10-26 21:47
Глава африканской республики Умару Сисоку Эмбало побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским»,— сказал Сисоку Эмбало своему украинскому коллеге.
Трансляция этой встречи велась онлайн в том числе в Телеграм Зеленского.
Ранее Зеленский категорически отверг любые переговоры с Россией, но как отметил президент Турции Эрдоган, Зеленский и Путин в ходе телефонных переговоров с ними высказали готовность начать мирные переговоры по конфликту.
Опубликовано: Тарас Медведев
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Папа Франциск заявил, что даже монахини смотрят порно, но «оттуда выходит дьявол»
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Эксперты рассказали, как избавиться от тёмных кругов под глазами
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО