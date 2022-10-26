Президент Гвинеи-Бисау выступил послом мира и передал Зеленскому послание от Путина о готовности к переговорам

Глава африканской республики Умару Сисоку Эмбало побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским»,— сказал Сисоку Эмбало своему украинскому коллеге.

Трансляция этой встречи велась онлайн в том числе в Телеграм Зеленского.

Ранее Зеленский категорически отверг любые переговоры с Россией, но как отметил президент Турции Эрдоган, Зеленский и Путин в ходе телефонных переговоров с ними высказали готовность начать мирные переговоры по конфликту.