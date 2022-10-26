Дерматологи рассказали, откуда берутся прыщи на спине и как от них избавиться
Прыщи – это не только косметическая проблема. Их появление — знак, что в организме что-то пошло не так, и ему требуется наша помощь.
Что такое bacne?
В России это понятие не так распространено, но во всем мире под bacne понимают back acne, то есть акне на шее, плечах и спине. По сути, это заболевание сальных желез и волосяных фолликулов.
Высыпания на лице и спине схожи в симптомах и причинах возникновения, но это не одно и то же. Поры на спине гораздо шире тех, что у нас на лице. А это значит, что они больше подвержены закупориванию, так как там диаметр выводных протоков сальных желез в нормальном состоянии не сильно превосходит те, что на лице.
Почему появляются прыщи на спине:
У этой проблемы может быть два типа причин: внешние и внутренние. Внешние чаще всего вызваны нарушением требований личной гигиены, а также неудачно подобранной одеждой или плохой экологией.
Внутренние же причины обычно связаны с нарушением работы эндокринной системы, побочные эффекты от приема медикаментов, пониженный иммунитет, изменение гормонального фона, а также стресс и нарушения питания.
Недостаточная гигиена:
Одна из самых распространенных причин. На коже в области лопаток расположено особенно много сальных желез, из-за чего на этом участке особенно активно размножаются бактерии, которые и вызывают прыщи.
Если мыть эту область недостаточно часто или наоборот, слишком активно (если смывать естественный жировой слой с кожи, кожное сало будет вырабатываться с удвоенной скоростью), бактерий становится слишком много и появляются прыщи.
Неподходящая одежда:
Одежда из синтетических тканей, а также слишком плотная и облегающая вызывает усиленное потоотделение, из-за чего появляются бактерии и прыщи.
Неправильный уход за длинными волосами:
Длинные волосы, которые моются недостаточно часто, также могут стать причиной появления прыщей на спине. Но тщательное мытье волос также может стать причиной появления прыщей: грязная вода и шампунь, стекая по спине, закупоривают поры, и может появиться акне.
Неподходящая косметика:
Как и в случае с появлением прыщей на лице, косметика, не подходящая лично вам, может вызвать раздражение кожи и привести к появлению прыщей на спине.
Опубликовано: Ангелина Крент
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