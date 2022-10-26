Новый кабинет министров Сербии поклялся сохранить Косово в составе страны
2022-10-26 22:08
Сформированное правительство Сербии привели к символической присяге в которой министры поклялись сохранить Косово в составе страны.
Сформированное правительство Сербии привели к символической присяге в которой министры поклялись сохранить Косово в составе страны.
"Клянусь в преданности Республики Сербии и своей честью обязуюсь соблюдать законы и Конституцию, быть приверженным к сохранению Косово и Метохии в составе республики Сербия", - говорится в тексте присяги.
Примечательно, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич остается ярой сторонницей вхождения Сербии в Европейский союз, который фактически признал Косово суверенным государством.
Опубликовано: Максим Алексеев
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