Новый кабинет министров Сербии поклялся сохранить Косово в составе страны

2022-10-26 22:08

Сформированное правительство Сербии привели к символической присяге в которой министры поклялись сохранить Косово в составе страны.

Сформированное правительство Сербии  привели к символической присяге в которой министры поклялись сохранить Косово в составе страны.

"Клянусь в преданности Республики Сербии и своей честью обязуюсь соблюдать законы и Конституцию, быть приверженным к сохранению Косово и Метохии в составе республики Сербия", - говорится в тексте присяги.

Примечательно, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич остается ярой сторонницей вхождения Сербии в Европейский союз, который фактически признал Косово суверенным государством.

Опубликовано: Максим Алексеев