Илон Маск объявил о покупке социальной сети Twitter
2022-10-26 22:29
Миллиардер Илон Маск наконец-то "закрыл" сделку по приобретению соцсетиTwitter.
Илон Маск сообщил, что эпопея с приобретением им социальной сети Twitter наконец-то закончена.
Это дал понять сам Маск на своей странице как раз-таки в Твиттере. Он сменил свой статус на Cheif Twit.
Также он опубликовал видеозапись, на которой он заходить в головной офис компании со своей раковиной.
"Илон Маск поменял свой статус в соцсети на "Chief Twit", а в местоположении поставил штаб-квартиру Twitter. А еще предприниматель зашел в здание компании с раковиной в руках", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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