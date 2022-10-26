Илон Маск объявил о покупке социальной сети Twitter

Миллиардер Илон Маск наконец-то "закрыл" сделку по приобретению соцсетиTwitter.

Илон Маск сообщил, что эпопея с приобретением им социальной сети Twitter наконец-то закончена.

Это дал понять сам Маск на своей странице как раз-таки в Твиттере. Он сменил свой статус на Cheif Twit.

Также он опубликовал видеозапись, на которой он заходить в головной офис компании со своей раковиной.

"Илон Маск поменял свой статус в соцсети на "Chief Twit", а в местоположении поставил штаб-квартиру Twitter. А еще предприниматель зашел в здание компании с раковиной в руках", - пишут "Известия".