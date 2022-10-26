Продукты, которые полезно и необходимо есть зимой

Знала ли ты, что потребности нашего организма меняются не только в зависимости от биологического возраста, но и от сезона года?

Грибы

Грибы богаты не только витамином D, но и витаминами группы B, а также селеном, ниацином и аж 7 из 8 незаменимых для нашего организма аминокислот. Поэтому не включить грибные блюда в свой рацион зимой будет преступлением: с ними ты поможешь иммунитету, который в это время находится под давлением всевозможных вирусных инфекций.

Яблоки:

Эти фрукты, богатые клетчаткой и пектином, чрезвычайно полезны для нашей пищеварительной системы, а также способны предупредить множество кожных и сердечно-сосудистых заболеваний. В яблоках также много витаминов A, E, B6, C и K.

Гранаты:

Эти кисло-сладкие «зимние семечки» — уникальный природный антиоксидант. В зимнее время он не только станет твоей защитой от инфекций, но и предупредит появление рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Цитрусовые:

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и, конечно же, мандарины! Смело загружай этими фруктами свой холодильник на зимний период, и тогда любые болезни будут ни по чем. В цитрусовых таятся огромные дозы витамина C, без которого в сезон простуд просто никуда.

Специи:

Не стоит недооценивать полезные свойства специй, особенно в зимний период. Например, гвоздика, добавленная в блюда, поможет справиться с болями в суставах и кашлем, а черный перец выступит природным лекарством от простуды.