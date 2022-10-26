Эксперты рассказали, почему после долгого сна вы не высыпаетесь

Кажется, не осталось человека, который не слышал, что правильная организация сна может сотворить чудеса с его продуктивностью и самочувствием.

Бруксизм:

Что его выдает- боль в области челюстей, звон в ушах, головные боли по утрам, нарушение эстетики лица.

Что происходит, пока вы спите: стук и скрежет зубов во время сна.

Ночной бруксизм — это причина плохого сна у женщин и мужчин, характеризующаяся чрезмерной активностью жевательных мышц — это приводит к сжиманию зубов во сне. Если человек живет один, он может не знать о проблеме до тех пор, пока не начнет испытывать мигрени и сложности с разжиманием челюстей по утрам.

Причины плохого сна могут быть самыми разными — от генетической предрасположенности до стресса и депрессии. По разным оценкам, с проблемой сталкиваются от 5 до 20% взрослого населения, в зоне риска — мужчины от 25 до 50 лет. Помимо усталости жевательных мышц, которая трансформируется в болевые ощущения, люди с таким диагнозом отмечают повышение чувствительности зубов.

Куда бежать: с этой причиной нарушения сна лучше обратиться к ортодонту — он поможет подтвердить или опровергнуть диагноз.

Синдром обструктивного апноэ сна:

Что его выдает- это нарушение сна характеризуется ночной потливостью, разбитостью по утрам, учащенным мочеиспусканием, тяжелой сонливостью и раздражительностью днем.

Что происходит, пока вы спите: при этой причине нарушения сна наблюдается резкое прекращение ночного храпа и задержка дыхания.

Храп, хоть и доставляет неудобства окружающим, сам по себе не представляет опасности. Однако около 10% храпящих людей страдают синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), который может привести к крайне неприятным последствиям.

Эта причина плохого сна проявляется кратковременными остановками дыхания, при тяжелых формах их может быть до 400-500 за ночь. Это приводит к острому хроническому недостатку кислорода во сне, из-за чего повышается риск развития различных заболеваний. В первую очередь страдает головной мозг.

Каждая остановка дыхания сопровождается частичным или полным пробуждением мозга, из-за чего качество сна резко ухудшается. По утрам людей, знакомых с этой причиной нарушения сна, СОАС беспокоит головная боль и разбитость. Более того, по статистике вероятность автомобильных аварий у людей с СОАС выше, потому что они склонны терять концентрацию и даже засыпать за рулем.

Куда бежать: с этой причиной плохого сна у взрослых для начала нужно обратиться к терапевту. Он задаст уточняющие вопросы, даст общие рекомендации и направит к профильному врачу.

Сомнамбулизм:

Что его выдает- с этой причиной плохого сна утром вещи бывают не на своих местах, наблюдаются трудности с концентрацией внимания, расстройство настроения.

Что происходит, пока вы спите: при этом нарушении сна наблюдаются активные действия во сне.

Эта причина нарушения сна, которую часто называют лунатизмом, у взрослых людей встречается довольно редко (1-3% населения). Люди с таким диагнозом совершают активные действия во сне: садятся, встают или ходят по комнате. В некоторых случаях пытаются заняться уборкой, переставить вещи.