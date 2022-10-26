Врачи назвали продукты, которые укрепляют нервную систему

Если не все, то многие болезни точно от нервов. Питайся правильно: это поможет тебе избежать ряда заболеваний и сохранить отличное настроение.

Ягоды:

Наш список продуктов мы начнем с ягод, они содержат большое количество витаминов, необходимых нашему организму. Из огромного числа видов ягод исследователи особенно выделяют свойства черники и голубики.

Антоциан, который входит в состав этих ягод, способствует замедлению процессов старения нервной системы. Черника лидирует по наполненности марганцем, без которого невозможно нормальное функционирование половой, нервной и кровеносной систем, опорно-двигательного аппарата.

Овощи и фрукты:

Полезным, сытным, богатым углеводами и другими полезными веществами является банан. Количество содержащегося в одном банане магния составляет одну шестую часть от суточной потребности организма.

А магний образует мышечную ткань, укрепляет кости и нервные клетки. Помимо магния этот фрукт богат калием и витамином В6, которые также необходимы для функционирования нервной системы. Банан улучшает умственные способности и помогает взбодриться.

Он содержит триптофан, один из видов протеина, который организм преобразует в серотонин, известный своим свойством улучшать настроение. Из овощей также очень полезны свекла, сваренные соевые бобы, лук, чеснок, а также зелень (салат латук, кресс-салат, зелень горчицы и другие).

Также исключительную важность для нервов имеет глюкоза. Чтобы поддерживать концентрацию сахара на нормальном уровне, нужно принимать с пищей только комплексные углеводы в форме неочищенных хлебных зерен, фруктов, салатов, овощей и картофеля, из которых в процессе пищеварения вырабатывается глюкоза, постоянно поступающая в кровь и равномерно питающая клетки мозга и нервов.

Кальций:

Самый же острый недостаток, который мы можем испытывать, – это недостаток кальция, необходимом для поддержания здоровья и сил. Если уровень кальция в крови падает, ты можешь стать нервной, раздражительной, впасть в депрессию.

Если ты хочешь всегда оставаться в прекрасном настроении и хорошо себя чувствовать, не забывай получать ежедневную норму кальция.

Пища, богатая кальцием:

миндаль очищенный;

сыры: козий, овечий, любой натуральный, полученный естественным путем, старый сыр;

молоко: козье, сырое, сухое;

цельная зерновая мука;

костяная мука.