Врачи назвали продукты, которые укрепляют нервную систему
Если не все, то многие болезни точно от нервов. Питайся правильно: это поможет тебе избежать ряда заболеваний и сохранить отличное настроение.
Ягоды:
Наш список продуктов мы начнем с ягод, они содержат большое количество витаминов, необходимых нашему организму. Из огромного числа видов ягод исследователи особенно выделяют свойства черники и голубики.
Антоциан, который входит в состав этих ягод, способствует замедлению процессов старения нервной системы. Черника лидирует по наполненности марганцем, без которого невозможно нормальное функционирование половой, нервной и кровеносной систем, опорно-двигательного аппарата.
Овощи и фрукты:
Полезным, сытным, богатым углеводами и другими полезными веществами является банан. Количество содержащегося в одном банане магния составляет одну шестую часть от суточной потребности организма.
А магний образует мышечную ткань, укрепляет кости и нервные клетки. Помимо магния этот фрукт богат калием и витамином В6, которые также необходимы для функционирования нервной системы. Банан улучшает умственные способности и помогает взбодриться.
Он содержит триптофан, один из видов протеина, который организм преобразует в серотонин, известный своим свойством улучшать настроение. Из овощей также очень полезны свекла, сваренные соевые бобы, лук, чеснок, а также зелень (салат латук, кресс-салат, зелень горчицы и другие).
Также исключительную важность для нервов имеет глюкоза. Чтобы поддерживать концентрацию сахара на нормальном уровне, нужно принимать с пищей только комплексные углеводы в форме неочищенных хлебных зерен, фруктов, салатов, овощей и картофеля, из которых в процессе пищеварения вырабатывается глюкоза, постоянно поступающая в кровь и равномерно питающая клетки мозга и нервов.
Кальций:
Самый же острый недостаток, который мы можем испытывать, – это недостаток кальция, необходимом для поддержания здоровья и сил. Если уровень кальция в крови падает, ты можешь стать нервной, раздражительной, впасть в депрессию.
Если ты хочешь всегда оставаться в прекрасном настроении и хорошо себя чувствовать, не забывай получать ежедневную норму кальция.
Пища, богатая кальцием:
миндаль очищенный;
сыры: козий, овечий, любой натуральный, полученный естественным путем, старый сыр;
молоко: козье, сырое, сухое;
цельная зерновая мука;
костяная мука.
Опубликовано: Ангелина Крент
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