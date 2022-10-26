Новый премьер Италии Мелони назвала неожиданное условие мира между Россией и Украиной
2022-10-26 23:55
Новый премьер-министр Италии Джорждия Мелони заявила, что мир между Россией и Украиной возможен при достижении равновесия, а для этого нужно продолжать поддерживать Киев.
По ее словам, мир не достигается, когда одна сторона сдается. Она подчеркнула, что Украине необходима поддержка, чтобы защищаться.
Ранее Джорджия Мелони заявила о желании посетить Киев в начале ноября, если будут соблюдены условия безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил с ней по телефону и пригласил посетить страну.
Опубликовано: Светлана Репина
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