Новый премьер Италии Мелони назвала неожиданное условие мира между Россией и Украиной

Новый премьер-министр Италии Джорждия Мелони заявила, что мир между Россией и Украиной возможен при достижении равновесия, а для этого нужно продолжать поддерживать Киев.

По ее словам, мир не достигается, когда одна сторона сдается. Она подчеркнула, что Украине необходима поддержка, чтобы защищаться.

Ранее Джорджия Мелони заявила о желании посетить Киев в начале ноября, если будут соблюдены условия безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил с ней по телефону и пригласил посетить страну.