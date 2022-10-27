CNN: глава ЦРУ Бернс тайно посещал Киев для встречи с Зеленским в октябре

Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал столицу Украины в этом месяце, проведя переговоры с Владимиром Зеленским.

27 октября американский телеканал CNN сообщил, что в текущем месяце глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев, проведя закрытые переговоры с Владимиром Зеленским.

По данным CNN, во время поездки в Киев Берс и Зеленский обсуждали новые возможные варианты оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.

Также CNN утверждает, что в ходе переговоров Уильям Бернс пообещал Владимиру Зеленскому предоставлять разведывательные данные о передвижениях российских войск.