CNN: глава ЦРУ Бернс тайно посещал Киев для встречи с Зеленским в октябре
2022-10-27 00:02
Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал столицу Украины в этом месяце, проведя переговоры с Владимиром Зеленским.
27 октября американский телеканал CNN сообщил, что в текущем месяце глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев, проведя закрытые переговоры с Владимиром Зеленским.
По данным CNN, во время поездки в Киев Берс и Зеленский обсуждали новые возможные варианты оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.
Также CNN утверждает, что в ходе переговоров Уильям Бернс пообещал Владимиру Зеленскому предоставлять разведывательные данные о передвижениях российских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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