В офисе Зеленского заявили об ухудшении ситуации в районе Херсона

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об ухудшении ситуации в районе Херсона для подразделений украинской армии.

"Ситуация под Херсоном складывается в неприятную для нас сторону. Российская армия перебросила дополнительно около шести батальонных тактических групп. Их там уже около 30. Огромная сила, которую перемолоть будет не так и просто", - сказал Арестович.