В офисе Зеленского заявили об ухудшении ситуации в районе Херсона
2022-10-27 00:03
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об ухудшении ситуации на Херсонском направлении.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об ухудшении ситуации в районе Херсона для подразделений украинской армии.
"Ситуация под Херсоном складывается в неприятную для нас сторону. Российская армия перебросила дополнительно около шести батальонных тактических групп. Их там уже около 30. Огромная сила, которую перемолоть будет не так и просто", - сказал Арестович.
Ранее сообщалось об уничтожении украинской батальонной тактической группы усиленной ротой иностранных наемников.
Опубликовано: Максим Алексеев
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