Солнечное затмение не является предвестником чего-то плохого - это миф
Люди предвзято относятся к этому явлению, потому что не понимают его настоящей сути.
Впервые солнечное затмение еще до нашей эры предсказал древнегреческий философ Фалес Милетский - оно произошло 28 мая 584 года до н. э.
Что сегодня известно об этом необычном явлении?
При полном солнечном затмении температура воздуха падает примерно на 10 градусов Цельсия, и на улице становится значительно прохладнее.
Многие животные начинают вести себя так, как обычно ведут себя в ночное время. К примеру, некоторые виды пауков убирают свои сети, а по прошествии затмения плетут их снова.
Солнечные затмения на Луне - столь же частое явление, как и лунные затмения на Земле.
При лунном затмении тень Земли падает на Луну, и на Луне происходит солнечное затмение, так как Земля загораживает Солнце.
Опубликовано: Наталья Павлова
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