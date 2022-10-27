Солнечное затмение не является предвестником чего-то плохого - это миф

Люди предвзято относятся к этому явлению, потому что не понимают его настоящей сути.

Впервые солнечное затмение еще до нашей эры предсказал древнегреческий философ Фалес Милетский - оно произошло 28 мая 584 года до н. э.

Что сегодня известно об этом необычном явлении?

При полном солнечном затмении температура воздуха падает примерно на 10 градусов Цельсия, и на улице становится значительно прохладнее.

Многие животные начинают вести себя так, как обычно ведут себя в ночное время. К примеру, некоторые виды пауков убирают свои сети, а по прошествии затмения плетут их снова.

Солнечные затмения на Луне - столь же частое явление, как и лунные затмения на Земле.

При лунном затмении тень Земли падает на Луну, и на Луне происходит солнечное затмение, так как Земля загораживает Солнце.