CNN: глава ЦРУ тайно побывал на Украине и встретился с Зеленским

По информации телеканала CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс в октябре побывал на Украине и встретился с Владимиром зеленским.

Сообщается, что во время визита Бернс подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку Украине.

CNN отмечает, что поездка была связана с опасениями США по поводу возможного применения Россией ядерного оружия.

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не видят конкретных подтверждений таким планам, риск считается очень высоким.