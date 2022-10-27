CNN: глава ЦРУ тайно побывал на Украине и встретился с Зеленским
2022-10-27 00:19
По информации телеканала CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс в октябре побывал на Украине и встретился с Владимиром зеленским.
Сообщается, что во время визита Бернс подтвердил, что США продолжат предоставлять поддержку Украине.
CNN отмечает, что поездка была связана с опасениями США по поводу возможного применения Россией ядерного оружия.
Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не видят конкретных подтверждений таким планам, риск считается очень высоким.
Опубликовано: Светлана Репина
«РИА Новости»: Киев создал «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС
США подозревают Россию в оказании помощи Ирану по подавлению протестов
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
26-летняя девушка списывала головные боли на стресс, а это оказался рак мозга
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО