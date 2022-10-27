Стало известно, что ученые узнали о зомби-косулях в России

По мере проявления симптомов олени выбегают на трассы, не боятся людей (что странно), теряют координацию движений и даже разгуливают по лесу с открытыми ранами.

Хроническая изнуряющая болезнь (CWD) — смертельное неврологическое заболевание, встречающееся у практически всех представителей семейства оленей. С момента своего открытия в 1967 году CWD начала свое шествие по странам, поражая все больше животных.

Возбудителем болезни являются прионы – самые опасные инфекционные агенты, которые представляют собой «вывернутые наизнанку белки», распространяющиеся в мозге. CWD чрезвычайно заразна – патоген свободно передается внутри и между популяциями оленей, а лекарства от болезни не существует.

Помимо CWD у оленей, существуют прионные болезни, поражающие человека. Так, в 2021 году во Франции был введен трехмесячный мораторий на изучение этих аномальных белков после того, как одна из сотрудниц лаборатории заразилась болезнью Крейтцфельдта-Якоба («коровьим бешенством») и умерла через шесть месяцев после постановки диагноза.

Что происходит с оленями?

Широкую огласку так называемая «болезнь зомби-оленей» получила в 2019 году, после многочисленных сообщений о странном поведении животных. Вялость, опущенная вниз голова, потеря веса и координации движений, а также отсутствие реакции на внешние раздражители. Учитывая масштаб и скорость распространения инфекции, специалисты рекомендуют не вступать в контакт с больными животными и отказаться от употребления в пищу оленины.

На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что CWD передается от оленей к человеку. Как показали результаты ранее проведенных экспериментов на приматах, обезьяны заболевали CWD после употребления в пищу мяса зараженных животных.

Симптомы хронической изнуряющей болезни проявляются не сразу. Среди начальных симптомов чаще всего встречается истощение, шаткость при ходьбе и пена изо рта.

Еще одной проблемой является захоронение зараженных животных – согласно рекомендациям, останки должны быть закопаны на глубину не менее полутора метров . Ученые также отмечают, что захоронение снижает, но не устраняет риск распространения CWD.