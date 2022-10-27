Макгрегор: предложение об отправке ВС США в Украину раскрыло поражение Киева

Бывший американский полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса с призывом отправить войска в Украину.

В четверг отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор дал оценку словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который публично призвал Джо Байдена отправить американских военных на подмогу Киева в условиях российской спецоперации.

По мнению Макгрегора, подобные заявления являются желанием Вашингтона прощупать почву на предмет того, готовы ли американцы к отправке войск США в Украину, поскольку киевские военные действительно истощены.

Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что американские войска не будут переброшены на территорию Украины, однако туда могут прибыть солдаты из Польши и Румынии.