Макгрегор: предложение об отправке ВС США в Украину раскрыло поражение Киева
Бывший американский полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса с призывом отправить войска в Украину.
В четверг отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор дал оценку словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который публично призвал Джо Байдена отправить американских военных на подмогу Киева в условиях российской спецоперации.
По мнению Макгрегора, подобные заявления являются желанием Вашингтона прощупать почву на предмет того, готовы ли американцы к отправке войск США в Украину, поскольку киевские военные действительно истощены.
Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что американские войска не будут переброшены на территорию Украины, однако туда могут прибыть солдаты из Польши и Румынии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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