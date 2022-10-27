Греция требует обеспечить доступ к газовому хабу в Турции все поставщикам
2022-10-27 00:35
РИА новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что Греция заявила о необходимости доступа всех поставщиков к газовому хабу в Турции.
По словам источника издания, только в этом случае хаб может составить конкуренцию аналогичному объекту в Нидерландах.
Источник напомнил, что через Турцию на Балканы приходит сжиженный природный газ. И если хаб будет работать только на топливе из России, его возможности будут ограничены.
Вместе с тем на Балканах, в Италии и в самой Турции уровень потребления энергии очень высокий.
Опубликовано: Светлана Репина
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