Эксперты рассказали, чем опасна черная плесень для здоровья

Современной науке известно, что существует много видов плесневых грибов. Все они отличаются формой, цветом. Но самая опасная для здоровья человека - черная плесень.

Попав в человеческий организм плесень вызывает многие опасные заболевания. Заражения могут происходить различными способами, например, воздушным путем. Споры черной плесени находятся во взвешенном состоянии в воздухе из-за своих микроскопических размеров.

Специалисты установили, что при вдыхании они легко попадают в дыхательные пути человека и после распространяются по всему организму. Поэтому не следует забывать, что споры являются мощными аллергенами.

Также не следует употреблять в пищу заплесневелые продукты питания. Если продукты не свежие и в них завелась плесень, это можно понять по характерным виду или запаху. Но некоторые люди не выбрасывают такие продукты, а просто удаляют из них испорченный слой. Врачи утверждают, что делать этого категорически нельзя. Волокна черного плесневого гриба уходят глубоко внутрь продукта.

При контакте кожи человека с плесенью могут возникать кожные заболевания (микозы). Поражаются верхние слои эпидермиса, подкожно-жировая клетчатка. Грибки могут спровоцировать болезни мышечной и костной ткани, проникнуть во внутренние органы.

Какие же меры необходимо принимать, чтобы в доме не было опасной черной плесени?

Сначала следует узнать, какими именно путями эта зараза проникает в жилище. После нужно провести профилактические мероприятия, чтобы избавиться от нее и в будущем не допускать ее появления. Например, проветрить помещение, что не так и сложно. Даже при незначительном движении воздуха споры этого паразита проникают в дыхательные пути людей, комнатных животных, оседают на продуктах питания, вещах. Риск возникновения колоний черной плесени выше в домах с влажной атмосферой.

Если человек вдохнет большое количество спор, то при ослабленном иммунитете возрастает опасность летального исхода. Именно черная плесень стает причиной заболевания легких. Споры грибка способны легко проникнуть через носоглотку в трахею, а затем поразить бронхи, альвеолы. Токсины, выделяемые колонией, образовывают некроз, после чего легкие прекращают функционировать.

Кроме прямого инфицирования, которое случается при контакте человека с плесенью может произойти отравление токсинами этой плесени. Токсины провоцируют приступ бронхиальной астмы, возникновение дерматита. Плесень, кроме того, опасна проявлением аллергии у людей, которые именно к ней чувствительны.