Госдеп: Россия передала США тело американского наёмника, погибшего в Украине
2022-10-27 00:39
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о передаче Вашингтону Россией тела погибшего американского солдата.
Пресс-секретарь Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс провёл регулярный брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что Россия передала Вашингтону останки американского наёмника, который погиб на территории Украины, сражаясь за Киев вместе с ВСУ.
По данным Прайса, правительство Украины оказало содействие в переговорах с Москвой по репатриации тела американского солдата на родину.
При этом Нед Прайс не стал оглашать личность убитого, однако телеканал CNN уверен, что им является пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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