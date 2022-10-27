Госдеп: Россия передала США тело американского наёмника, погибшего в Украине

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о передаче Вашингтону Россией тела погибшего американского солдата.

Пресс-секретарь Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс провёл регулярный брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что Россия передала Вашингтону останки американского наёмника, который погиб на территории Украины, сражаясь за Киев вместе с ВСУ.

По данным Прайса, правительство Украины оказало содействие в переговорах с Москвой по репатриации тела американского солдата на родину.

При этом Нед Прайс не стал оглашать личность убитого, однако телеканал CNN уверен, что им является пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо.