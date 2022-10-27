Окружающие нас предметы, которые являются очень опасными

Вы знаете, что рядом с нами много опасных вещей. Мы бережно их храним, но не замечаем, что именно они являются причиной сильных головных болей и плохого самочувствия.

Освежители воздуха:

В небольшом баллоне большое количество токсинов, которые могут вредить ни один день, месяц или год вашему здоровью. Входящие в состав освежителя воздуха вещества негативно отражаются на репродуктивном здоровье, отрицательно сказываются на гормонах.

Не рекомендуется распылять освежитель в небольших комнатах. Если приходится это делать, то ограничивайтесь одним нажатием.

Не используйте освежители в непроветриваемых помещениях маленьких размеров. В составе освежителей воздуха этиленгликоль, терпены, которые опасны для здоровья, особенно при попадании на слизистые, кожу, при вдыхании.

Терпены, соединяясь с озоном, образуют ядовитые вещества, которые провоцируют головную боль, одышку и учащенное сердцебиение.

Контейнеры для пищевых продуктов:

Нельзя долго хранить пластиковые контейнеры, подвергать их термической обработке. Не рекомендуем нагревать еду в пластике. Делайте это только в стеклянной посуде.

Пластиковые контейнеры, изготовленные из искусственных материалов, которые под воздействием высоких температур выделяют токсины, отрицательно влияющие на эндокринную систему, репродуктивные органы, могут спровоцировать скачки давления.

Пластиковые бутылки:

Сегодня в них хранят практически все: напитки, соусы, детское питание. Мало кто знает, что пластиковые бутылки изготавливают из ВРА, бисфенола А и т.д. Все эти вещества плохо влияют на мочеполовую систему.

Например, фенол А ускоряет половое созревание, способствуют развитию рака молочной железы и простаты. Категорически не рекомендуем нагревать пластиковые бутылки. Количество Фенола А при нагревании увеличивается в 55 раз.

Кондиционеры для белья:

Хотите, чтобы после стирки одежда имела приятный запах? Сделайте сами отдушку на основе эфирных масел. Это намного безопаснее, чем кондиционеры для белья. После стирки на одежде из-за кондиционера остается тонкий слой токсических химических веществ.

Они могут вызвать раздражение, стать причиной сильных головных болей, вызвать проблемы с дыханием. Категорически не рекомендуем использовать кондиционеры для белья при стирке детской одежды.

Занавески для душа:

Чтобы смягчить пластик, при производстве используются специальные вещества, фталаты. Именно из них делают занавески для душа. Разрушаясь, этот материал отрицательно сказывается на мозге.

Он ухудшает память, снижает концентрацию внимания. Как же быть? Обращайте внимание на состав. Вы можете купить занавески из нетоксичного пластика или хлопка, других натуральных материалов.